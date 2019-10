Hiszpania: jest już znana data ekshumacji szczątków gen. Francisco Franco

Ekshumacja wieloletniego dyktatora Hiszpanii gen. Francisco Franco z Doliny Poległych zostanie przeprowadzona 24 października - zdecydował hiszpański rząd. Jego szczątki zostaną przeniesione do rodzinnego grobu na cmentarzu El Pardo-Mingorrubio na obrzeżach Madrytu.

Szczątki Francisco Franco spoczywają w mauzoleum w Dolinie Poległych. Jest to wielki wykuty przez więźniów w skałach we wnętrzu wzgórza w pobliżu Madrytu symboliczny pomnik, gdzie znalazły pochówek prochy ok. 34 tys. ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Na rozkaz Franco pogrzebano tam nie tylko ofiary wojny z jego własnego obozu, ale także - wbrew woli rodzin - 12 tys. szczątków republikanów zamordowanych i wrzuconych wcześniej do zbiorowych anonimowych mogił.