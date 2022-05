Historyczny proces 21-letniego Rosjanina w Ukrainie. "Powinien gnić w więzieniu"

- Powinien spędzić resztę swoich dni myśląc o tym, co zrobił - mówiła jednemu z brytyjskich dzienników wdowa po zamordowanym ukraińskim cywilu, która osobiście przyjechała na proces zabójcy swojego męża do Kijowa. Przed ukraińskim sądem stanął 21-letni Rosjanin, który zamordował 62-letniego rowerzystę. To pierwszy taki proces w toczącej się wojnie, rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie.