Pierwszy rosyjski żołnierz stanie przed sądem. Odpowie za zbrodnie wojenne

Uciekali po porażce

"Wcześniej kolumna, w skład której wchodził sierżant Sziszimarin, została pokonana przez nasze Siły Zbrojne. Uciekając, on i czterech innych żołnierzy ostrzelali prywatny samochód i go przejęli. Najeźdźcy wjechali do wsi skradzionym samochodem z przebitymi kołami. Po drodze zobaczyli mężczyznę wracającego do domu i rozmawiającego przez telefon. Jeden z żołnierzy nakazał sierżantowi zabić cywila, aby nie doniósł o tym ukraińskim obrońcom" - napisała na Facebooku prokurator generalna Ukrainy.