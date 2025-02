Przełomowa decyzja Franciszka. Mianował kobietę na najwyższe stanowisko

Zastąpi ona hiszpańskiego kardynała Fernando Vérgeza Alzagi , który kierował Gubernatoratem od 2021 roku. To przełomowa decyzja w Watykanie, zdominowanym przez mężczyzn.

Ich pierwszym znakiem było mianowanie w lipcu 2022 roku trzech kobiet do watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów. Wśród wyznaczonych na te stanowiska były dwie siostry zakonne - Yvonne Reungoat i Raffaella Petrini, która teraz awansowała do stanowiska przewodniczącej generalnego Gubernatoratu. Trzecia z kobiet to Maria Lia Zervino, przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.