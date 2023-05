Historyczna mobilizacja przed koronacją. Takiej technologii jeszcze nie stosowali

Oni będą manifestować

Policjanci z psami tropiącymi będą dokonywali rutynowych przeszukań. Wzmożone działania prowadzi wywiad. Każdego roku do bazy MI5 trafiają nazwiska około tysiąca osób, które wysyłały wrogie w swoim przekazie maile bądź listy do członków rodziny królewskiej lub polityków. Kolejnym potencjalnym zagrożeniem są członkowie grupy Just Stop Oil mający w swoim dorobku spektakularne akcje w muzeach i obiektach publicznych. Osoby te również skierowały na siebie zainteresowanie służb. Na Trafalgar Square przy pomniku Karola I zapowiadana jest manifestacja ok. 1700 osób, które mają trzymać w rękach żółte plakaty z napisem "Not My King".