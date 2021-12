"Hipokryzja". Wyciekło nagranie z posłem Konfederacji

Do sieci trafiło nagranie ze spotkania w Sosnowcu z grudnia 2019 r. Obecny na nim Artur Dziambor z Konfederacji tłumaczył, że nie jest antyszczepionkowcem. - Nie przyłączyłem się do tego ruchu. Jestem synem lekarza, mam małe dzieci, które szczepię. Nie wyobrażam sobie walki o to, żeby każdy mógł z tym robić to, co chce - mówi polityk na filmie. Co na to posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dzieminnowicz-Bąk? - To nie tylko hipokryzja, to jest po prostu cynizm, (...) ukrycie tych przekonań tylko dlatego, żeby mieć poklask polityczny, żeby zyskać w sondażach, żeby zyskać finansowo. To jest po prostu żerowanie na życiu i zdrowiu Polaków - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Czym różnią się panowie z Konfederacji, którzy celowo i cynicznie uprawiają propagandę antyszczepionkową, od Łukasza Mejzy? To jest ten sam rodzaj kompromitacji, ten sam rodzaj politycznego, skrajnego cynizmu - przekonywała posłanka.