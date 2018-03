"Hipokryzja, obłuda, fałsz". Ostra reakcja na zapowiedź Morawieckiego

- Wystąpienie premiera Morawieckiego zdumiało mnie. Zdumiała mnie jego hipokryzja, obłuda, fałsz. To, o czym mówił, to oszukiwanie Polaków i mówienie nieprawdy w oczy - oznajmił szef klubu PO Sławomir Neumann.



- Propozycje, które składa premier Morawiecki, są tak bezczelne, jeśli chodzi o skok na kasę, który do tej pory robili i nadal chcą robić posłowie i ministrowie PiS, że aż trudno to komentować - stwierdził Neumann.

Zwrócił uwagę, że "przez ostatnie 28 lat nikomu nie przyszło do głowy, żeby poseł będąc ministrem, brał dwie pensje". - A to dzisiaj proponuje premier Morawiecki, żeby prawie dwadzieścia procent klubu PiS, które jest dzisiaj w rządzie, brało podwójne pensje. Mówi o tym, że nie będzie nagród i premii, ale z drugiej strony dodaje, że (urzędnicy) będą mieli dwie pensje i ten skok na kasę będzie trwał - podkreślił szef klubu PO.

Jak dodał, ci którzy nie są posłami, a są podsekretarzami stanu, "będą przesunięci do korpusu służby cywilnej, żeby móc im dać dodatkowe wynagrodzenie". - To jest wprowadzania podwyżek pod stołem, to jest oszustwo, na które nie ma naszej zgody. Jeżeli chcecie podnosić pensje urzędnikom, premierom i ministrom, zróbcie to uczciwie - zaapelował poseł. Ocenił, że propozycja Morawieckiego to "program 'koryto plus' w najlepszym wydaniu".