HIMARS-y w akcji. "Zginęła większość dowództwa rosyjskiej dywizji"

Media: Putin nie chce, by dowódcy wsławili się na wojnie w Ukrainie

Niezależny rosyjski portal Meduza napisał we wtorek, że prezydent Rosji Władimir Putin nie chce, by rosyjscy dowódcy wsławili się na wojnie w Ukrainie, bo mogłoby to zagrozić jego pozycji. Dziennikarze podkreślili, że prorządowe media w Rosji regularnie informują o "sukcesach rosyjskich wojskowych", ale bardzo rzadko wspominają o działaniach na froncie dowództwa.