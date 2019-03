Hillary Clinton nie wystartuje w wyborach prezydenckich 2020. "Nigdzie się nie wybieram"

Kandydatka Demokratów na prezydenta USA w 2016 roku zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o stanowisko w następnej kadencji. Zaznaczyła jednocześnie, że nadal ma zamiar komentować wydarzenia polityczne i nie ma zamiaru usuwać się w cień.

Była pierwsza dama wyraziła głębokie rozczarowanie obecnym stanem amerykańskiej polityki. - Stawką jest to, co dzieje się teraz. To jest dla mnie bardzo kłopotliwe. Mocno zastanawiam się jak znowu zacząć rozmawiać i słuchać się nawzajem. Spolaryzowaliśmy się, stworzyliśmy wrogie obozy. To zupełnie nie podobne do tego, co widziałam wcześniej w swoim dorosłym życiu - tłumaczyła.