Hezbollah pomoże Rosjanom? Niepokojące doniesienia

Rosyjski serwis powołał się na kanał telewizyjny Al-Hadas, należący do koncernu Al-Arabiya,. To największa arabskojęzyczna telewizja na świecie. Podała ona, iż pierwsza grupa bojowników Hezbollahu ma dotrzeć do Białorusi już w przyszłym tygodniu. Liczyć będzie ok. 200 śmiałków.