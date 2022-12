Heroiczna akcja na froncie. Ruszył na pomoc rannemu koledze

Oto kolejny dowód heroizmu ukraińskich żołnierzy na froncie. Tym razem do sieci trafiło nagranie z walk w regionie Bachmutu, gdzie obrońcy Kijowa od miesięcy walczą przeciwko armii Putina. W pewnym momencie pojazd grupy wojskowych zostaje zaatakowany z moździerzy. Padł rozkaz, by uciekać w najbliższe bezpieczne miejsce i przeczekać ofensywę wroga. Wszystko przez to, że uszkodzenia były zbyt poważne i w każdej chwili mogło dojść do pożaru. Przez buzującą adrenalinę Ukraińcom wydawało się, że każdy z nich zmierza w tym samym kierunku. Kiedy okazało się, że jeden z żołnierzy przestał biec i został przy aucie, członek Sił Specjalnych Ukrainy bez chwili namysłu ruszył na pomoc rannemu koledze. Szczęśliwie ta dwójka wróciła do reszty w całym kawałku i została bezpiecznie ewakuowana. Płonący pojazd żołnierzy chwilę później eksplodował.