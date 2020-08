Henryk Wujec nie żyje. Walczył z ciężką chorobą

Henryk Wujec to legenda opozycji PRL. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 r. został powołany do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a rok później do Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Przez pięć lat był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.