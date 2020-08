Henryk Wujec nie żyje. Politycy wspominają legendę opozycji PRL

Informacja o śmierci Henryka Wujca pojawiła się w sobotę rano. Podała ją europosłanka Janina Ochojska. "Wspaniały przyjaciel, przedobry człowiek, szlachetny i uczciwy do bólu. Społecznik z powołania i przyjaciel organizacji pozarządowych" - napisała Ochojska.

Przyłączyli się do niej również pozostali politycy i komentatorzy. "Żegnaj, Henryku. Twoje czyny i Twoja postawa będą na długie czasy inspiracją i przykładem" - czytamy we wpisie Pawła Kowala na Twitterze.

"Człowiek wielkiego serca i żelaznego charakteru, komandor Orderu Odrodzenia Polski. Mimo ciężkiej choroby do końca wspierał ruchy obywatelskie. Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć jego pamięci!" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Odszedł wspaniały człowiek, wyjątkowy" - napisała na Twitterze senator Barbara Zdrojewska. "Heniu, odszedł Heniu... Odszedł czysty, wspaniały, piękny człowiek. Odszedł człowiek, jakich coraz mniej w polskiej polityce, w życiu publicznym" - czytamy we wpisie senatora Adama Szejnfelda.

Henryk Wujec to legenda opozycji PRL. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 r. został powołany do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a rok później do Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Przez pięć lat był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.