Helikopter runął na ziemię przy ruchliwej ulicy. Są ofiary śmiertelne

Czwartkowe popołudnie w środkowym Meksyku zamieniło się w koszmar. W stanie Aguascalientes rozbił się helikopter. Do katastrofy doszło tuż obok ruchliwej drogi krajowej nr 53 niedaleko szpitala w miejscowości Jesús María. W wyniku uderzenia maszyny o ziemię i eksplozji, śmierć na miejscu poniosło pięć osób. Służby porządkowe na razie nie podają konkretnych informacji, co mogło być przyczyną tej tragedii. Z nieoficjalnych informacji lokalnych mediów wynika, że doszło do awarii silnika, przez co helikopter nieoczekiwanie stracił moc i zaczął spadać w dół. Na miejscu katastrofy pracują służby. Nagranie świadka z tragicznego momentu katastrofy opublikowała agencja Reutera. "Niewiele brakowało, by helikopter uderzył w ruchliwą ulicę. O tej porze czasem tworzą się korki, jednak pilot zrobił wszystko, by maszyna spadła na bezpieczny teren. Gdyby nie to, rozmiary tej tragedii byłyby jeszcze większe" - przekazał portal Mexico News Daily.