Helenka jadła tylko winogrona i mleko. "Nieakceptowalna skrajność"

3,5-letnia Helenka została przyjęta do szpitala w Zielonej Górze w stanie skrajnego niedożywienia w weekend. Dziewczynka ważyła zaledwie osiem kilogramów, to połowa normy dla jej wieku . Jej stan był bardzo ciężki.

Matka oraz ojciec Helenki zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. W środę usłyszeli zarzuty, złożyli obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Prokuratura chce dla nich aresztu.

Dietetyk podkreśla, że karmienie wyłącznie owocami może doprowadzić do skrajnego niedożywienia i niedoboru składników odżywczych . W przypadku 3,5-letniej dziewczynki właśnie z tego powodu trwa walka o jej życie.

Według dietetyk jedynym wyjątkiem mogą być alergie. - Jeżeli dziecko ma alergie lub nietolerancje pokarmowe, to wtedy pewne grupy trzeba wykluczyć, ale trzeba to skonsultować z lekarzem i dietetykiem. Nie wolno prowadzić takich diet na własną rękę, żeby nie dopuścić do niedoborów pokarmowych - tłumaczy.