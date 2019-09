Hejterka miała włamać się na pocztę wiceszefa ŻW. Służby nabrały wody w usta

Prywatna skrzynka mailowa gen. Roberta Jędrychowskiego, wiceszefa Żandarmerii Wojskowej, miała zostać zhakowana. Do przestępstwa przyznała się hejterka, która miała współpracować z wysokimi rangą oficerami tej formacji. Służby nie komentują sprawy.

Hejterka przyznała się do włamania na pocztę wiceszefa ŻW. "Zestrachał się"

Według hejterki gen. Jędrychowski posiadał na swojej prywatnej poczcie informacje wrażliwe. "Pan generał zestrachał się, co wiem i co ściągnęłam se na kompa. Nie może służb o tym poinformować, bo on tam ma bardzo dużo rzeczy na klauzulach, więc by w d...ę dostał tak, że hej" - napisała.