Hejt na Hołownię. "Jedno jest pewne"

Szymon Hołownia był obiektem hejtu ze strony sympatyków Koalicji Obywatelskiej. - Trudno odpowiadać za to, że ktoś jest zwolennikiem jakiejś partii. Zawsze jestem przeciwnikiem hejtu w Internecie. Jeżeli ktoś używa słów obelżywych, to zawsze to jest złe niezależnie od strony. Ja mogę odnosić się do wpisów posłów Koalicji Obywatelskiej. Jedno jest pewne, to widać w sondażu, który pan pokazał. Polska 2050 ściga się w nim o trzecie miejsce z Lewicą. Pamiętam, że gdy było pierwsze głosowanie ws. KPO i Lewica podjęła negocjacje z PiS-em. Mówiłem kolegom z Lewicy, że to bardzo źle się skończy. Nie wiem jakie były jego intencje, pewnie dobre, taką mam nadzieję. Na pewno rozbijanie frontu jedności w tej sprawie jest złe, bo jest przyczynkiem do tego, by opozycja była rozgrywana przez rządzących (chodzi o niedawne głosowanie w Sejmie ws. ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym Polska 2050 głosowała inaczej niż większość opozycji - red.) - komentował w programie "Tłit" poseł Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.