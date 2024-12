Hejt i pogarda w sieci. Prof. Matczak o zachowaniach Polaków: Niestety to lubimy

- Lubimy gardzić innymi? Czy to jest łatwiejsze w dobie internetu, kiedy jesteśmy bardziej anonimowi i nie ponosimy za to konsekwencji? – zapytał Patrycjusz Wyżga prof. Matczaka w programie "Didaskalia". – Niestety to lubimy. Pogarda jest jakąś formą agresji, ale także resentymentu. Po pierwsze, to jest jakaś emocja, w której ja dyskwalifikuje wartość kogoś lub czegoś, uważając, że to, co mam lub to kim jestem jest o wiele bardziej wartościowe. Po drugie, odcinam się komunikacyjnie do tego, bo trudno dyskutować z czymś, czym się pogardza – tłumaczył prof. Marcin Matczak. Prawnik i filozof prawa stwierdził, że często spotyka się taką formą hejtu i pogardy w mediach społecznościowych. - Przedstawiam tam tezę, ale nie dostaję kontrargumentu, tylko informację: "zamknij się", "zniknij" - przyznał rozmówca Patrycjusza Wyżgi. Więcej w programie "Didaskalia". Obejrzyj całą rozmowę na kanale na YouTube.