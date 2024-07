Harris z przewagą nad Trumpem. "Radzi sobie lepiej"

- Widać, że to nowy początek w kampanii wyborczej Demokratów po tym, jak Joe Biden zrezygnował, a Kamala Harris stała się naturalną następczynią. Jeżeli zostanie to przez Demokratów umiejętnie wykorzystane, a linie podziałów wyraźnie narysowane, to może zmotywować wyborców prodemokratycznych – mówi Wirtualnej Polsce dr hab. Tomasz Płudowski, amerykanista i medioznawca.