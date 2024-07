Biden zrezygnował z wyścigu o prezydenturę. Szansa na nowe otwarcie?

- Niewątpliwie jest to wyzwanie dla Partii Republikańskiej, bowiem muszą się "ustawiać" pod innego kontrkandydata. Trochę zapewne się tego obawiają. Daje to nadzieję na przejęcie inicjatywy przez Demokratów. Dzięki temu, że w partii Joe Bidena będą zmiany, będzie odbywać się proces wyboru następcy amerykańskiego prezydenta i będzie dyskusja na temat kandydata na wiceprezydenta – to narracja przechodzi na ich stronę – mówi WP dr hab. Tomasz Płudowski, amerykanista.