Zamieszanie wokół Bidena. "Nie ma go kim zastąpić", rosną emocje w USA

"The New York Times", powołując się na kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta, zasugerował, że rzekomo Joe Biden zaczyna akceptować myśl, że może nie być w stanie wygrać kolejnych wyborów prezydenckich i być może będzie zmuszony wycofać się z wyścigu. Jedna z tych osób, cytowana przez "NYT", powiedziała, że nie będzie żadną niespodzianką, jeśli wkrótce Biden ogłosi, iż wycofuje się z wyścigu i zaproponuje, by kandydatką Partii Demokratycznej została jego zastępczyni, wiceprezydentka Kamala Harris.