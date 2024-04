Harmonogram dodatkowej matury 2024. Kiedy można przystąpić do egzaminu?

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie dokumentów przez dyrektora szkoły i dostarczenie ich do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zobowiązany jest on zrobić to najpóźniej w dniu następnym po dniu złożenia wniosku i zaświadczenia. Dyrektor OKE rozpatrzy go w ciągu dwóch dni i przekaże uczniowi decyzję o przystąpieniu do matury w dodatkowym, czerwcowym terminie.