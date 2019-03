Hanna Lis ostro do Jarosława Kaczyńskiego i Krystyny Pawłowicz. "Odpieprzcie się od naszych dzieci"

Hanne Lis oburzyło wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS. Polityk mówił tam o seksualizacji małych dzieci. "Odpieprzcie wy się hipokryci od naszych dzieci" – napisała dziennikarka.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego wywołało wiele komentarzy. Prezes PiS nawiązał w nim do tego, że Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+. - W niektórych miejscach w Polsce już jest stosowana specyficzna socjotechnika, którą trudno nazwać wychowaniem. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To się zaczyna w wieku 0-4. Im bardziej się to czyta, tym bardziej włosy dęba stają - mówił Kaczyński.