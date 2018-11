Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła zażalenie na decyzję sądu ws. marszu

Prezydent Warszawy złożyła zażalenie na decyzję sądu, który unieważnił zakaz organizacji Marszu Niepodległości. Hanna Gronkiewicz-Waltz przed dwoma dniami zakazała imprezy ze względów bezpieczeństwa. - Warszawa dość wycierpiała przez nacjonalizm - mówiła.

"Zgodnie z zapowiedzią, złożyliśmy zażalenie od decyzji sądu ws. 11listopada. Zaangażowanie przez premiera Żandarmerii Wojskowej w ochronę marszu potwierdza obawy co do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli to nie przekona sądu, to znaczy, że przepis pozwalający na wydanie zakazu jest martwy" - napisała na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz.