Hanna Gronkiewicz-Waltz zabrała głos na temat marszu. "Czy ktoś na tym w ogóle panuje?"

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentowała wspólny "Biało-Czerwony Marsz". "Rozumieliśmy, że jest jeden marsz. Nagle widać dwa. Czy ktoś w ogóle nad tym panuje?".

Prezydent stolicy była przeciwna organizacji Marszu Niepodległości. Na Twitterze skomentowała wspólny marsz. "Rozumieliśmy, że jest jeden marsz. Nagle widać 'dwa marsze'? Czy ktoś nad tym w ogóle panuje? Formalnie mamy do czynienia z jednym marszem. Rządowo-prezydenckim. Z takimi symbolami" - napisała.

Wspólny marsz narodowców z marszem państwowym był zaplanowany na godz. 15. Jednak pochód organizowany przez stronę rządową i prezydenta ruszył jako pierwszy. Ok. 20 minut później wystartował przemarsz organizowany przez środowiska narodowe. Grupy początkowo oddzielało kilkaset metrów, potem odległość zwiększyła się do ok. kilometra.