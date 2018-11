Najpierw przemawiał prezydent Andrzej Duda, a później pojawiły się race i okrzyki

- Życzę Wam udanego świętowania, niech żyje Niepodległa Polska – powiedział prezydent Andrzej Duda do zgromadzonych na rondzie Dmowskiego uczestników Biało-Czerwonego Marszu. Po chwili wszyscy wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a centrum stolicy utonęło w biało - czerwonych flagach i zostało przykryte gęstym dymem z odpalonych rac. Wznoszono też niepodległościowe okrzyki.

- Bardzo wam dziękuję, że przybyliście tutaj, na to wielkie spotkanie dla Niepodległej. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi - powiedział do zebranych Andrzej Duda. - To jest nasza flaga, nasza państwowa narodowa. Nigdy nie biała i nigdy więcej nie czerwona! - dodał prezydent.