Skandal po marszu. "Brzmi szczególnie paskudnie"

Hasła ksenofobiczne, rasistowskie, antyukraińskie i uderzające w osoby LGBTQ+, a także krzyże celtyckie można było dostrzec na co najmniej kilkunastu transparentach niesionych przez uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie. - Jak co roku mamy całą masę haseł i symboli po prostu absolutnie skandalicznych - powiedział w programie Wirtualnej Polski prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas. - To hasło z jednego z dużych transparentów brzmi szczególnie paskudnie. To jest hasło “Stop ukrainizacji Polski” - mówił przedstawiciel stowarzyszenia "Nigdy Więcej", organizacji od niemal 30 lat działającej przeciw rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji. Zdaniem prof. Pankowskiego, jest zrozumiałym, że niemal połowa Polaków sprzeciwia się organizacji marszu nacjonalistów, jako formy obchodów Święta Niepodległości. - To święto wszystkich obywateli Polski, które w ostatnich latach zostało zawłaszczone i zdominowane przez skrajną prawicę - podkreślał socjolog.