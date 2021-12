"Handel obietnicami". Poseł PiS ostro ocenił Mejzę

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, Łukasz Mejza już dwa lata temu uczestniczył w politycznych negocjacjach z Mateuszem Morawieckim. W 2019 roku doszło do spotkania pomiędzy premierem oraz szefem jego kancelarii, a przedstawicielami ruchu Polska Fair Play - prof. Roberta Gwiazdowskiego i ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza. Bolesław Piecha z PiS, gość programu "Newsroom" WP, zapytany, czy to nie wstyd współrządzić krajem z takim człowiekiem jak Mejza, powiedział, że "jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy uwikłani w różnego rodzaju działalności". Odnosząc się do spotkania, Piecha stwierdził, że takie spotkania się toczą nie tylko w PiS. - Nie wyciągałbym z tego daleko idących wniosków - dodał. Wymienił trzy sprawy, w których "jest problem z Mejzą". - Ja jestem absolutnym przeciwnikiem nakłaniania do eksperymentalnych terapii. Jestem lekarzem, od takiej działalności trzymałbym się z daleka. Taki handel obietnicami jest bardzo nieetyczny - podsumował. Skomentował również słynną konferencją Łukasza Mejzy. Jego słowa nazwał nadużyciem.