"Hańba, Wiadomości TVP". Tak potraktowali 91-letnią kombatantkę

"Wiadomości" sporo czasu poświęciły sobotniemu Marszowi Wolności w Warszawie. Jedną z przemawiających była 91-letnia była uczestniczka Powstania Warszawskiego. TVP stworzyła o kombatantce osobny materiał. Twierdzi, że została zmanipulowana przez polityków opozycji.

Traczyk-Stawska podkreślała podczas marszu, że "najważniejszą sprawą jest to, żeby najsłabsi mieli pomoc z naszej strony". Wskazała na protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych.

"Manipulacja"

"Wiadomości" nie zostawiły bez komentarza zarówno samego pochodu, jak i wystąpienia kombatantki. "Chorzy, słabi czy kombatanci sprzed lat - tacy bohaterowie przyciągają uwagę. Dlatego politycy od zawsze chętnie posiłkowali się ich historiami. Gorzej, jeśli te inspiracje są fałszywe, albo jeśli dzieje się to w sposób zupełnie niezgodny z rzeczywistością, bo wtedy to jest już manipulacja. O polityce w słabym stylu" - zapowiedział materiał Krzysztof Ziemiec.

Potem dodano wprost, ze opozycja "po raz kolejny wykorzystała słabszych by, grać na uczuciach", a słowa Traczyk-Stawskiej: "przyszłam tu po to żebyście pamiętali, że najważniejsze jest bo, by najsłabsi mieli pomoc z naszej strony..." autor reportażu dokończył frazą: "...a nie stanowili broń polityczną".