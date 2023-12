Hamas chwali się sukcesami. "Zadajemy obrażenia"

"Dążymy do całkowitej eliminacji organizacji Hamasu"

Wojsko uderza w rejony Gazy, w które jeszcze nie uderzało od początku wojny - twierdzi izraelski minister obrony Yoav Gallant. - W ciągu ostatnich dwóch dni działamy także w obszarach, w których nie działaliśmy w zeszłym miesiącu i ta liczba będzie się zwiększać. Akcja ta dotrze do każdego obszaru, do którego trzeba dotrzeć. Dążymy do całkowitej eliminacji organizacji Hamasu - mówił Gallant, który odwiedził izraelskich rezerwistów w pobliżu Strefy Gazy. Dodał, że dowódcy batalionów Hamasu w północnej Gazie "już bardzo dobrze wiedzą, co może zrobić IDF".