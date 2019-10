Halloween 2019 za kilka dni. Kiedy wypada to święto? Jak się na nie przygotować?

Halloween 2019 już w tym tygodniu. Najstraszniejsza noc w roku wymaga odpowiednich dekoracji i kostiumów. Weź udział w ogólnoświatowych obchodach. Dowiedz się, jakie ozdoby i stroje przygotować.

Kiedy Halloween 2019? Krótka historia strasznego dnia

Halloween oznaczało pierwotnie wigilię Święta Wszystkich Świętych . Dlatego wypada co roku 31 października. Jego historia jest jednak dłuższa. Ludy pogańskie wierzyły, że na jesieni zmarli na krótko powracają na ziemię. Próbowały nawiązać z nimi kontakt. Kościół starał się zastąpić te obrzędy wspomnieniem wszystkich świętych i modlitwą za dusze czyśćcowe.

Halloween 2019. Jak przygotować dynię?

Impreza na Halloween nie obędzie się bez dyni . Dekoracje z dynią możesz przygotować, nim pojawią się goście – albo zrobić to razem z nimi i włączyć wszystkich do świetnej zabawy. Potrzebujesz kilku lub kilkunastu warzyw różnych kształtów i rozmiarów.

Zacznij od odcięcia górnej części dyni. Trzymaj nóż pod kątem, tak, by potem pokrywa lampionu nie wpadała do środka. Wyjmij łyżką pestki i miąższ, po czym dokładnie osusz wnętrze dyni. Uruchom wyobraźnię i wytnij taki kształt, który najbardziej ci się podoba. Warto spróbować sił z tradycyjnym wzorem strasznego grymasu, ale świetnie wyglądać będą także nietoperze, koty, duchy, pająki i wszelkie straszne stworzenia. Na koniec umieść w środku niewielką świeczkę albo lampkę.

Ozdoby na Halloween. Jak przygotować je samemu?

Dynia należy do kolorowych akcentów w halloweenowych ozdobach. Poza tym nastaw się na czerń, szarość i wiele sztucznej krwi. Dobrym pomysłem będzie zrobienie pająków z papieru. Dekoracja tego typu nie wymaga wielkich nakładów pracy.

Odrysuj na kawałku sztywnego papieru kształt dużego pająka. Zrób dziurkaczem osiem otworów na brzegach jego "korpusu", a potem przewlecz przez nie druty. Pająki możesz też zrobić z pociętej na kawałki tekturowej rurki, do której dokleisz papierowe odnóża. Jeśli wolisz nietoperze, wytnij je z brystolu, pomaluj na czarno i umieść na cienkiej bezlistnej gałązce. Pod sufitem zrobią doskonałe wrażenie.

Ozdoby na Halloween mogą nadawać się do jedzenia. Z parówek, tortilli i ketchupu zrób "odcięte palce". Na pewno spodobają się dzieciom. Sernik albo placek z dyni przyrządź dzięki kawałkom warzywa pozostałym po wykonaniu lampionów.

Stroje na Halloween. Jak przygotować maskę?

Jeśli masz więcej czasu na stworzenie halloweenowej kreacji, wybierz się do wypożyczalni albo sklepu. Popularna końska maska z lateksu jest do kupienia już za kilkadziesiąt złotych. Odważniejsze maski klauna, świni, chorego zombie, jednorożca, indyka, królika, szympansa, borsuka czy szalonej blondynki to wydatek około 100 zlotych.