Święto Wszystkich Świętych 2019. Kiedy obchodzimy święto i jak się na nie przygotować?

Niedługo Święto Wszystkich Świętych 2019. Tradycyjnie w pierwsze dni listopada wspominamy świętych oraz wszystkich tych, którzy odeszli. Ponad 90% Polaków odwiedza groby swoich zmarłych.

1 listopada tradycyjnie wspominamy zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i bohaterów narodowych. Odwiedzamy cmentarze, by położyć na grobach kwiaty i znicze. Kościół wspomina tego dnia nie tylko kanonizowanych i beatyfikowanych, lecz również anonimowych świętych.

Święto Wszystkich Świętych 2019. Obchody w Polsce

W Święto Wszystkich Świętych Kościół wspomina zarówno świętych wyniesionych na ołtarze, jak i tych nieznanych. W 2019 roku 1 listopada wypada w piątek. Z kolei 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Uroczystości te różnią się od siebie. W Święto Wszystkich Świętych oddajemy cześć tym, których dusze już trafiły do nieba. Zaduszki to dzień pamięci o osobach, których dusze znajdują się w czyśćcu.

1 i 2 listopada sprzątamy groby naszych krewnych, ozdabiamy je wiązankami, zapalamy znicze i modlimy się. Święta te są także okazją do rodzinnych spotkań. Na wielu cmentarzach – w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Radomiu oraz w innych miejscowościach – odbywają się kwesty na ratowanie zabytkowych grobów i pomników. Według badań, 95% Polaków deklaruje, że obchodzi Święto Wszystkich Świętych. Święto to chętnie celebrują także prawosławni, choć 1 listopada nie należy do tradycji Cerkwi.