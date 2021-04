Haki na Gowina? "Sensacyjna" teoria posła. PiS dementuje: Absurdalne tezy

- Są sygnały, że rodzina pana premiera Gowina jest w jakiś sposób przeszukiwana [przez obecną władzę], żeby coś znaleźć. Nasza nowa Rzeczpospolita miała wyglądać inaczej, a tu wracamy do czasów komuny. Nawet wtedy było chyba lżej. Nie godzę się z tym, co się dzisiaj dzieje - powiedział Andrzej Sośnierz w programie "Tłit". Poseł na pytanie prowadzącego program, skąd posiada takie informacje, nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wypowiedź Sośnierza współbrzmi z tym, co powiedział w tym tygodniu prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś .

Szef NIK stwierdził, iż "działania operacyjne CBA" wobec jego syna "nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim jest opublikowanie w mediach fragmentów wyników kontroli NIK dotyczących przygotowań do wyborów prezydenckich w maju 2020 roku" (politycy PiS kategorycznie zaprzeczyli). Banaś porównał obecne rządy do "czasów bolszewickich", "stanu wojennego" i "państwa policyjnego" (więcej TUTAJ ).

To samo zrobił poseł Andrzej Sośnierz w programie "Tłit".

Andrzej Sośnierz odchodzi z KP PiS. "Trwa szukanie haków na rodzinę Gowina"

Haki na Gowina? PiS dementuje: Absurdalne tezy

Wypowiedź posła Porozumienia, a do niedawna członka klubu PiS, wywołała kontrowersje. "Gnijąca władza" - skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. "Teraz czas na Gowina?" - dopytywał na Twitterze poseł Dariusz Joński.

- Nie mamy wiedzy, żeby służby specjalne prowadziły jakiekolwiek czynności w stosunku do polityków Porozumienia. Nie wiemy, czy były "zbierane haki" na premiera Jarosława Gowina. Być może Andrzej Sośnierz ma taką wiedzę, ja jej nie posiadam - mówi Wirtualnej Polsce Strzeżek.

A co o wypowiedzi Andrzeja Sośnierza sądzi zastępca rzecznika PiS? - Twierdzenia, które pan cytuje, są na tyle absurdalne, że nawet trudno mi je skomentować. Wręcz niezręcznie jest mówić takie oczywistości, jak to, że nikt na nikogo "haków" nie szuka - mówi WP poseł Radosław Fogiel.

Casus prof. Wojciecha Maksymowicza

- To jest właśnie zbieranie haków - powiedział nam Sośnierz.

- Jeśli chodzi o prof. Maksymowicza, to pewne informacje wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia i ministerstwo jest zobligowane do ich sprawdzenia i zbadania sprawy. Nieważne, czy dotyczyłaby ona polityka, lekarza czy tzw. zwykłego Kowalskiego. Doszukiwanie się tutaj drugiego dna nie ma żadnego uzasadnienia - konkluduje rzecznik Radosław Fogiel.