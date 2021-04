Donos na Wojciecha Maksymowicza. Ministerstwo sprawdza informacje

- W związku z przekazanymi do ministerstwa zdrowia informacjami o możliwym prowadzeniu nieetycznych i pozaprawnych eksperymentów medycznych przy wykorzystaniu ludzkich płodów przez kadrę naukową związaną z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, ministerstwo wszczęło postępowanie kontrolne, które ma na celu wyjaśnienie wskazanych informacji - informuje Wirtualną Polskę Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa zdrowia.

I jak dodaje, w ramach prowadzonego postępowania pojawiły się kolejne "istotne wiadomości i wskazania związane z przesłanymi wcześniej do resortu informacjami". Szczegółów jednak nie ujawnia.

- Ministerstwo przekazało dotychczas zgromadzone informacje do prokuratury, która prowadzi postępowanie w tym zakresie. Równocześnie informujemy, że przekazanie materiałów prokuraturze nie kończy postępowania kontrolnego prowadzonego przez ministerstwo zdrowia - dodaje Andrusiewicz.

Donos na prof. Wojciecha Maksymowicza. Bolesław Piecha nie dowierza

Kontrola Ministerstwa Zdrowia ws. prof. Wojciecha Maksymowicza doprowadziła do jego odejścia z klubu PiS. Donos w tej sprawie miał trafić do resortu na początku kwietnia. Miał dotyczyć rzekomych eksperymentów na płodach, przeprowadzanych pod nadzorem prof. Maksymowicza.Z kolei prokuraturę powiadomiła Fundacja Pro Prawo Do Życia.