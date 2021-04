Afera Wojciecha Maksymowicza. Zawiadomienie do prokuratury, padają ostre zarzuty

Zawiadomienie datowane jest na 9 czerwca 2020 roku i jego autorem jest Fundacja Pro Prawo Do Życia. - Składaliśmy zawiadomienie. Nie możemy podawać szczegółów, aby nie utrudniać śledztwa - potwierdza Wirtualnej Polsce Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji i autor zawiadomienia. To kontrowersyjny działacz pro-life, były wiceprezes Unii Polityki Realnej. Jest znany ze swoich poglądów dotyczących całkowitego zakazu aborcji, nawet w przypadku zagrożenia życia matki, czy poczęcia w wyniku gwałtu.

Problemy w Ministerstwie Zdrowia? "Minister Niedzielski wprowadził nas publicznie w błąd"

Z naszych ustaleń wynika, że sprawa najpierw trafiła do Prokuratury Krajowej, a ta przekazała do prowadzenia pismo dalej, jednej z podległych prokuratur. Pytana przez nas oficjalnie PK przekazała, że nasze pytania przesłała do departamentu zajmującego się sprawą i udzieli informacji o postępowaniu po otrzymaniu odpowiedzi.