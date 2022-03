Hakerzy ujawnili przechwycony rozkaz Rosji. Dotyczy propagandy

Cel takiego zabiegu propagandowego jest prosty. Jest on zresztą wytłumaczony w przechwyconym przez hakerów skanie. Oprócz bohaterskiej obrony swojego terytorium i ludności, Ukraińcy również wykazują się łagodnym, cywilizowanym traktowaniem jeńców z armii wroga. Nie brakuje na to dowodów w sieci, gdzie znajdziemy liczne nagrania, które to potwierdzają. A to - zdaniem Kremla - może motywować rosyjskich żołnierzy do składania broni lub dezercji.