Hajnówka. Jest wyrok za śmiertelne pobicie bezdomnego

Kłótnia zakończona śmiercią

Do pobicia doszło półtora roku temu w pustostanie w Hajnówce. Przebywały tam cztery osoby bezdomne i spożywały alkohol. Między uczestnikami libacji doszło do kłótni, której przyczyną były najprawdopodobniej niejasności przy rozliczeniach finansowych. Jeden z mężczyzn miał rzekomo nie dołożyć się do zakupów. Kiedy fakt ów wyszedł na jaw inny mężczyzna rzucił się na niego z metalową rurką i dotkliwie pobił, po czym zamknął w piwnicy. Obrażenia okazały się śmiertelne.