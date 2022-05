"Gwiezdne wojny" Rosji. Stany Zjednoczone ostrzegają przed aktywnością Moskwy w kosmosie

Technologia GPS, która odgrywa kluczową rolę na polu bitwy, wykorzystuje satelity do obliczania pozycji odbiornika GPS. Zakładając, że co najmniej cztery z 30 satelitów umieszczonych na orbicie przez rząd USA mają niezakłócony widok na odbiornik, urządzenie GPS może określić pozycję systemu w każdych warunkach pogodowych - pisze brtyjski dziennik "The Times". Wszelkie zakłócanie sygnału może uniemożliwić ludziom, pojazdom, statkom i samolotom określenie dokładnej lokalizacji, co może mieć katastrofalne skutki.