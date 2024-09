Gwiazda Zełenskiego przygasa? "Dużo skromniejsza wizyta"

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych wywołała oburzenie wśród niektórych republikanów. Politycy zarzucają Zełenskiemu ingerencję w amerykańską politykę wyborczą - informuje w piątek "The Washington Post". Z kolei "The New York Times" stwierdza, że "gwiazda Zełenskiego przygasa".