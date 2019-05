Gwałtowne załamanie pogody. Uwaga na burze i ulewy

Nowy tydzień przyniesie załamanie pogody – alarmują synoptycy. Nad Polskę wrócą burzowe chmury. Ulewne deszcze spodziewane są niemal we wszystkich regionach kraju.

– Niewykluczone są opady gradu do średnicy 3 cm oraz silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 70 km/h – prognozuje ekspert pogodowy Jarosław Turała.

Najgorzej i najbardziej niebezpiecznie będzie we wtorek.

- Duże różnica temperatur i zderzenie ciepłej i chłodnej masy powietrza spowoduje potężne wyładowania. To idealne warunki do powstania trąb powietrznych. Nawet bez nich wiatr będzie wiał z dużą siłą, do 90 km/h – podkreśla Turała.