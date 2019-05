Powódź i podtopienia. W Polsce wciąż trwa walka z wodą. Najnowsze informacje

Ponad 1900 interwencji w ciągu ostatniej doby - to najnowsze dane straży pożarnej związane z intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad Polską. Uszkodzone zostały 74 budynki, w tym 66 budynków mieszkalnych.



Najwięcej pracy strażacy mieli w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od północy wyjeżdżali do akcji 76 razy.

- To, że chwilę przestaje padać deszcz, nie oznacza, że zbiorniki retencyjne nie będą spuszczać wody, nie oznacza to, że za chwileczkę znowu aura się nie zmieni i nie będzie ponownie lał deszcz. Jesteśmy cały czas przygotowani do działań - tłumaczy w rozmowie z PAP podinspektor Sławomir Halat z komisariatu wodnego policji w Krakowie.