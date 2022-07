Gwałtowne burze z gradobiciem w Polsce. Nagrania internautów z nawałnicy

Nad częścią Polski 30 czerwca przetoczyły się potężne burze, którym towarzyszyły intensywne ulewy oraz grad wielkości nawet piłek golfowych. Internauci podzielili się swoimi nagraniami w mediach społecznościowych. Najgorzej sytuacja pogodowa wyglądała na Śląsku. Ulice w Żywcu zamieniły się w potoki. Do sieci trafiło nagranie autorstwa pani Magdy, które opublikowali Myszkowscy Łowcy Burz. Przez Waleńczów w powiecie kłobuckim przeszła intensywna ulewa, której towarzyszyło gradobicie. Myszkowscy Łowcy Burz pokazali na nagraniu moment uderzenia nawałnicy. Podobnie było w śląskim Cieszynie. Tam duży grad uszkodził niektórym kierowcom auta. Pokazał to na swoim nagraniu pan Szymon, który akurat siedział w samochodzie i nie miał możliwości zasunięcia dachu swojego auta. Nawałnice przeszły także przez część Wielkopolski i Pomorza. Potężne wyładowanie elektrostatyczne w postaci dużych piorunów zarejestrowała w Brzeźnie, w powiecie poznańskim, pani Kamila. Ten mroczny widok poruszył komentujących internautów. To nie koniec możliwych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 1 lipca kolejne ostrzeżenia dla części Polski. Alerty trzeciego stopnia związane z burzami i gradem obowiązują w centralnej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenie dotyczy szczególnie województw: łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, a także zachodniopomorskiego. W niektórych regionach prognozowane są ulewy do 50 mm oraz wiatr w porywach do 115 km/h, lokalnie do nawet 130 km/h. Meteorolodzy ostrzegają, że miejscami możliwy jest grad. Istnieje nawet ryzyko tworzenia się trąby powietrznej. Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże szkody, doprowadzać do katastrof, a przede wszystkim zagrażać życiu.