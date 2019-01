Gwałtowna zmiana pogody. W przyszłym tygodniu nawet -20 stopni

Najbliższe 24 godziny przyniosą nagły zwrot w pogodzie w naszym kraju. Nadchodzący wyż oznacza pogodną i słoneczną aurę, ale jednocześnie dużo chłodniejszą temperaturę. W nocy termometry będą pokazywać nawet kilkanaście stopni na minusie.

To ostatnie chwile deszczowo-śnieżnej pogody w Polsce. Od piątku napłynie obszar wysokiego ciśnienia znad Skandynawii i Ukrainy. Z północy do kraju nadejdą chłodniejsze masy powietrza, pochodzenia polarno-morskiego. Od soboty noce będą coraz mroźniejsze. W przyszłym tygodniu termometry mogą pokazywać nawet -15, -20 stopni - przewidują synoptycy tvnmeteo.pl.

Jednocześnie popołudniami temperatura także ma się utrzymywać poniżej zera, ale tylko na wschodzie. Na zachodzie słupki rtęci maksymalnie pokażą trzy kreski - podaje Biuro Prognoz Cumulus. Mimo to będzie słonecznie i pogodnie. Zachmurzenie i przelotne opady śniegu mogą pojawić się na północnych krańcach Polski, a od niedzieli także na południu.

Od nadchodzącego tygodnia ochłodzenie będzie coraz mocniej dawać się we znaki. Na Podlasiu termometry maksymalnie pokażą -4 st. Celsjusza. W środkowym pasie kraju będzie w okolicach -1 stopnia, a na południowym-wschodzie do -11. We wtorek temperatura jeszcze się obniży, a momentami powieje silny wiatr.