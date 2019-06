Gwałt na 15-latce w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku. Jest areszt na trzy miesiące

26-letni pacjent Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Tak zdecydował w sobotę gdański sąd. Mężczyzna jest podejrzany o gwałt na 15-kniej dziewczynce, która również była pacjentką tego szpitala.

Areszt tymczasowy dla 26-latka ma się odbywać w warunkach szpitalnych - zdecydował sąd. Oznacza to, że podejrzany trafi do aresztu, który ma specjalistyczny oddział dla osób z problemami psychiatrycznymi - informuje rmf24.pl za PAP.

W sobotę rano Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz postawiła podejrzanemu 26-latkowi zarzuty dokonania gwałtu oraz "doprowadzenie pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej". Grozi mu za to nawet do dwunastu lat więzienia.