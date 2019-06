Gdańsk. 15-latka zgwałcona w szpitalu psychiatrycznym? "Nie wiem, krzyków nie było"

Pacjent Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku został zatrzymany po tym jak na jaw wyszło, że 15-letnia pacjentka mogła zostać zgwałcona. W piątek rozpoczęło się przesłuchanie poszkodowanej z udziałem psychologa. – Nie wiem, czy doszło do gwałtu. Nie było żadnych krzyków – mówi Wirtualnej Polsce dyrektor szpitala Leszek Trojanowski.

W piątek rano rozpoczęło się przesłuchanie poszkodowanej 15-latki. - Na wniosek prokuratora przeprowadza je sąd z udziałem psychologa – mówi Wawryniuk. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jest prowadzone w kierunku zgwałcenia, do którego doprowadzono podstępem i przemocą.

Władze szpitala początkowo w ogóle nie chciała komentować sprawy. Udało nam się jednak porozmawiać z dyrektorem placówki. Przyznaje, że 15-latka przebywała na oddziale dla dorosłych. - To nie jest normalna procedura, że osoba nieletnia jest na sali z dorosłymi. Jest tak jednak od dłuższego czasu. Brakuje miejsc na oddziałach dziecięco-młodzieżowych i ministerstwo zdrowia wydało zalecenie, że w takich sytuacjach można kłaść dzieci i młodzież na oddziałach dla dorosłych – mówi dyrektor gdańskiego szpitala Leszek Trojanowski.

I dodaje, że obecnie 10 młodych osób przebywa na oddziałach dla dorosłych w oczekiwaniu na wolne miejsce w części dla dzieci i młodzieży. - Tak nie powinno być, ale NFZ za to płaci – mówi dyrektor.

Zapewnia, że nic nie wie o skargach na pacjenta, który miał skrzywdzić 15latkę. - To zostało opisane jako gwałt, ale ja nie wiem, czy tak rzeczywiście było. Weryfikuje to policja i prokuratura. Od razu zgłosiliśmy wykorzystywanie seksualne, ale czy doszło do gwałtu, zbada policja – mówi Trojanowski.