Kulisy egzaminu córki Piotrowicza. Nowe szokujące nagranie

Kulisy podchodzenia do egzaminu sędziowskiego córki Stanisław Piotrowicza kilkanaście lat temu "Gazeta Wyborcza" opisuje na podstawie nagrania, które dotarło do redakcji. To zapis towarzyskiej rozmowy dwóch sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zarejestrowana przypadkowo (chodziło o nagranie przewodniczki) w turystycznym autobusie przez innego uczestnika wycieczki prawników do Chin w 2019 roku.