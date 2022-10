Grzyby wykręcać czy wycinać? Leśnicy rozwiali wszelkie wątpliwości

Sezon na grzyby trwa w najlepsze, a w wielu miejscach można mówić o prawdziwym wysypie. Jak prawidłowo zbierać grzyby? Wg niektórych tylko ich wycinanie gwarantuje bezpieczny zbiór. Na Facebooku Nadleśnictwa Baligród pojawił się film, który rozwiewa wszystkie wątpliwości. - Prawda jest taka, że grzybom jest to obojętne, ponieważ owocnik jak dojrzeje, to i tak obumiera. Nie ma to znaczenia, czy tego grzyba wytniemy czy wyrwiemy. Ważne jest, aby nie zbierać grzybów robaczywych, tylko go zostawić. Zbieramy grzyby tylko te, które jesteśmy pewni, że są zdrowe - mówią Kazimierz Nóżka i Marcin Scelina.

