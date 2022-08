Grzyby w Niemczech nadal skażone. Urząd alarmuje

- Spożycie 80 000 Bq cezu-137 u dorosłych prowadzi do narażenia na promieniowanie około 1 Sv - podaje w raporcie BfS. Standardowa ekspozycja na promieniowanie ze środowiska naturalnego w Niemczech to zaledwie 2,1 Sv rocznie. Jeśli grzyby spożywane są jednak w niewielkich ilościach nie powinny przyczyniać się do rozwoju chorób i szkodzić człowiekowi.