Grzyby, które odstraszają wyglądem. Ekspert wyjaśnił rzadkie zjawisko

- Oprócz grzybów, które żyją w symbiozie z innymi roślinami, są też grzyby, które żerują na innych. Tutaj mamy przykład grzyba pasożytującego na różnego rodzaju mleczajach. Grzyb porażony ma zdeformowane blaszki i widać na nim białą grzybnię. Do niedawna rodzaj tych grzybów nie miał swojej polskiej nazwy, jednak komisja od spraw nazewnictwa grzybów, działająca przy Towarzystwie Mykologicznym, nadała mu nazwę podgrzybnica. Gatunek rosnący na mleczajach to jest podgrzybnica ceglasta - mówił o zjawisku podgrzybnicy Krzysztof Lipiński z Fungarium. Sezon grzybowy trwa, w lasach możemy napotkać grzybiarzy, ale nie każdy z pasjonatów grzybobrania wie, dlaczego część okazów wygląda niezachęcająco. Dziennikarz WP Gabriel Bielecki wybrał się na grzybobranie z grupą ekspertów ze stowarzyszenia Fungarium, którzy wyjaśnili, na czym polega zjawisko podgrzybnicy i czy tego typu porażone grzyby są jadalne. - Oprócz mleczajów, występują podgrzybnice, które atakują inne rodzaje grzybów. Często można spotkać borowiki porażone podgrzybnicą złotopylną. One pokrywają się białym nalotem, a wraz ze wzrostem tej grzybni ona robi się żółta. Czasem można spotkać borowiki ze zdeformowanymi trzonami, one są jakby muminkowe - dodał grzyboznawca Lipiński. Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się więcej ciekawostek o zjawisku podgrzybnicy i gdzie tego typu grzyby są najbardziej cenione przez grzybiarzy.