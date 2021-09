Grzybobranie w pełni. Nie każdy wie, że może zapłacić wysokie kary

Zbieranie grzybów w Polsce jest szalenie popularne. Początek jesieni to najlepszy moment, by wybrać się do lasu i połączyć przyjemne z pożytecznym. Grzybiarzy jednak w niektórych przypadkach może czekać niemiła niespodzianka. Nie wszędzie i nie zawsze grzybobranie jest legalne, a kary mogą być bardzo surowe.